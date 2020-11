Expansion während der Pandemie

Ellwangen

Es sind keine guten Zeiten für den stationären Einzelhandel. Aufgrund des Lockdown sind weniger Kunden in der Stadt unterwegs. Und nichts deutet darauf hin, dass die Verordnungen vor Weihnachten noch erleichtert werden.

Wer als Einzelhändler in dieser Situation auch noch investiert, muss ein optimistischer Mensch sein. Das ist Rainer Horlacher, der in Hüttlingen seit über 25 Jahren ein Modehaus mit mehreren Läden betreibt und seit 2019 in der Adelbergergasse auch in Ellwangen Männermode verkauft. Der Ellwanger Standort habe sich gut entwickelt, meint Horlacher: „Die Männer finden uns. Sie wissen, dass sie hier bekommen,