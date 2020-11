Mit der Maske ins Parkhaus

Aalen. Anlässlich der neuen Corona-Beschlüsse haben die Stadtwerke Aalen nun gehandelt. In den von ihnen betriebenen Parkhäusern werden bereits ab diesem Samstag, 28. November, Parkende auf das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes hingewiesen. Demnach sollen Stadtbummler in den Parkhäusern Spitalstraße, Reichsstädtermarkt, am Bahnhof sowie am Kubus Parkplatz und in den beiden Tiefgaragen am Spritzenhausplatz und Rathaus einen Mundschutz tragen. „Die Hinweisschilder werden in Kürze sichtbar aufgestellt. Bis die neue Corona-Verordnung aber gilt, ist es lediglich eine freundliche Bitte an die Parkenden eine