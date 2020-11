Den „Fuchsbau“ erhalten

Oberkochen. Die Stadt Oberkochen hat sich das Prädikat „Familien- und kinderfreundliche Stadt“ auf die Agenda geschrieben. Ein qualitativ hochwertiges Beispiel ist hierfür neben dem weiteren Ausbau der Kindertagesstätten die Entwicklung der Schulen.

In Sachen Kindertagesstätten ist neben den städtischen Kitas am Gutenbach und im Wiesenweg in Kooperation mit dem Unternehmen Carl Zeiss eine dritte Einrichtung im neuen interkommunalen Gewerbegebiet geplant. Eine lange, aber konstruktiv geführte Diskussion war der Entwicklung des Schulzentrums im Dreißental vorausgegangen.

Der Gemeinderat hatte im März 2017 beschlossen, die Tiersteinschule