Bläse: zwei Fehler bei Corona-Zahlen

Aalen. Viele im Ostalbkreis haben sich gewundert: Wieso sind die Zahlen positiv auf Corona getesteter Personen im Ostalbkreis so unterschiedlich? Je nachdem, wo man sich informierte, hat sich Lage ganz unterschiedlich dargestellt. Der Landkreis hatte immer höhere Zahlen als das Land. Wie sich jetzt herausgestellt hat, gab es zwei Fehler.

Fehler Nummer eins: Allein mit der zeitlichen Verzögerung habe sich der Unterschied nicht mehr erklären lassen, sagte am Freitag dazu Landrat Dr. Joachim Bläse. „Irgendwas stimmt da nicht“, sagte Bläse, das sei schnell klar gewesen. Aber was? In der Landkreisverwaltung begann eine Spurensuche.