Warum Christenmenschen heute spenden sollen

Benefiz Die 62. Aktion Brot für die Welt steht unter dem Motto „Kindern Zukunft schenken!“ und startet am Sonntag in Speyer mit einem Gottesdienst.

Das große Hilfswerk der evangelischen Kirche in Deutschland, Brot-für-die-Welt, startet an diesem Sonntag, 29. November, seine 62. Aktion. In Speyer wird die Direktorin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der in der ARD live übertragen wird, die diesjährige Spendenaktion eröffnen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird eine Rede halten, in der sie deutlich machen wird, warum ihr die diesjährige Hilfsaktion unter dem Motto „Kindern Zukunft schenken“ wichtig ist.

Und Brot-für-die-Welt wird gerade in diesem Jahr besonders wichtig: Die Corona-Pandemie