Lockdown-Advent mit Glühwein to go

Gastronomie Wie in der Aalener Innenstadt ohne Weihnachtsmarkt Adventsstimmung aufkommen soll und welche Alternativkonzepte Gastronomen planen.

Aalen

Die Gastronomie bleibt zu. Der Lockdown wurde vorerst bis 20. Dezember verlängert. Um die Innenstadt wieder etwas zu beleben und wenigstens ein wenig Weihnachtsstimmung in Aalen zu zaubern, bieten einige Gastronomen in der Adventszeit Speisen und Getränke zum Mitnehmen vor ihren Lokalen an.

Grünes Licht gab’s vom Ordnungsamt. Auch Glühwein darf verkauft werden. Aber nur zum Mitnehmen, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt. Die aktuelle Corona-Verordnung müsse eingehalten werden. Dazu zählt vor allem, dass sich an den Ständen keine Menschen sammeln. „Das Gesellige können wir leider nicht bieten“, sagt Citymanager