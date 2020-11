Warum ein Fiat-500-Korso über den Aalener Marktplatz rollt

ACA-Weihnachtsverlosung Freitagvormittag, kurz nach halb zehn in der Aalener Innenstadt: Fotoshooting vor dem Rathaus. Dafür rollen lauter hübsche Models über den Marktplatz – Autos, die der Verein „Aalen City Aktiv“, kurz ACA, in seiner Weihnachtsaktion verlost. „In diesem Jahr sind das 20 Fiat 500 Hybrid in der hochwertigen Lounge-Ausstattung“, sagt Citymanager Reinhard Skusa, verweist auf das Autohaus Kummich und die Stadt als Partner und darauf, dass das ACA-Weihnachtsgewinnspiel vom 1. bis 23. Dezember läuft. Jeden Tag – außer an den Sonntagen – wird einer der 500er Fiat für elf Monate Fahrzeit