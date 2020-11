Kicken wie im Kühlschrank

Fußball, Bundesliga Der Frust der Fußballfans sitzt tief in diesen „Corona-Zeiten“. Darunter leidet auch die Gefühlslage für den Südschlager zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München.

Es ist ruhig geworden in den Fanszenen der Bundesligavereine. „Du darfst dich ja nicht mal treffen. Die Atmosphäre fehlt auch im Fernsehen. Das ist einfach eine sch.... Situation“, sagt der Vorsitzende des VfB-Fanclubs Rot-Weiß 99 Hirschmühle, Harald Ranzinger. Anstatt wie üblich im stimmungsgeladenen Stadion muss er sich den Südschlager seines VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayern München mutterseelenalleine zuhause vor der Großbildleinwand anschauen.

Das geht allen so. „Das fühlt sich an wie kicken im Kühlschrank“, sagt Bernhard Kohn. Das Schlimme, so das Vorstandsmitglied des FC Bayern München-Fanclubs Hofherrnweiler,