Ein Sieg im letzten Spiel

Sport Das war am ersten Adventswochenende vor einem Jahr geboten.

Zwei Siege und drei Niederlagen: So lautete die Bilanz der Ostalb-Kicker von der Regionalliga bis zur Verbandsliga. Der Rückblick:

Regionalliga: Im vorletzten Spiel des Jahres hatte der VfR Aalen mit 0:1 beim Bahlinger SC verloren. Es waren nur noch wenige Sekunden bis zur Halbzeitpause zu spielen, als ausgerechnet ein Eckball für den VfR das 1:0 für die Gastgeber einleitete. Die Aalener waren weit aufgerückt und Sautner hatte beim direkten Konter viel Platz. Was folgte, war ein Traumpass in die Schnittstelle auf Tim Siegin, der den Ball an Bernhardt vorbei ins Tor spitzelte. „Das war der Knackpunkt des Spiels, die Stimmung