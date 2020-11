Wie Advent der guten Tat hilft

SchwäPo-Hilfsaktion Am 1. Advent startet traditionell die große Spendenaktion der Schwäbischen Post für bedürftige Menschen in Aalen.

Aalen

Es wird ein besonders stiller Advent in diesem von Corona geprägten Jahr. Nicht nur, weil die Politik die Menschen in ihre Häuser, in ihre Wohnungen verweist. Und nicht nur, weil die in anderen Jahren so fröhlichen und geselligen Zusammentreffen bei Glühwein und Punsch ausfallen müssen, wie auch Adventssingen und Weihnachtskonzerte.

Es wird ein stiller Advent auch deshalb, weil die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Folgen in allen Bereichen spürbar ist. Auch hier bei uns, in Aalen. Geldnöte entstehen durch den plötzlichen Verlust von Arbeitsplätzen und Konflikte in Familien eskalieren auf engem Wohnraum schneller. Die