Kinder und Lehrer leiden unter Corona

Kinder und Lehrpersonal leiden erheblich unter der Corona-Pandemie und den Eindämmungsmaßnahmen der Regierungen. Das geht aus verschiedenen Befragungen hervor, deren Ergebnisse in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden.So zeigt eine internationale Studie, bei der unter anderem Forscher der Universität Tübingen Kinder befragten, dass sich deren Lebenszufriedenheit erheblich verschlechtert hat. „Gaben für die Zeit vor der Pandemie mehr als 95 Prozent der Befragten aus Deutschland an, mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden gewesen zu sein, so waren dies für die Zeit während der Pandemie nur