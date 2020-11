Gegner der Corona-Maßnahmen ziehen durch Aalen

Pandemie Erste Eindrücke von der Demonstration am Samstagmittag

Aalen. Seit Samstagmittag demonstrieren rund 500 Gegner der Corona-Maßnahmen in Aalen. Los ging es gegen 11 Uhr am Bohlschulplatz. Von dort verlief der Zug rings um die Innenstadt zunächst über die Friedhofstraße, den nördlichen Stadtgraben, Bahnhofstraße, Stuttgarter Straße, Friedrichstraße und dann über die Friedhofstraße, Rombacherstraße und die Parkstraße zum Ziel am Greutplatz. Dort ist ab gegen 13 Uhr eine Kundgebung geplant. Laut dem SchwäPo-Reporter vor Ort verläuft die Demonstration mit Stand 12.30 Uhr friedlich, ruhig und besonnen ab. Viele Teilnehmer skandieren: