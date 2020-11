So funktioniert der Drive-in für Christbäume am Hirschbach

Aalen

Abstands- und Hygieneregeln – die Pandemie erfordert auch in der Vorweihnachtszeit kreative Lösungen. So hat sich beispielsweise die Familie Thiele im Hirschhof dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen – einen Weihnachtsbaum-Drive-in. Große Schilder kündigen den Christbaumverkauf schon im Grauleshof an. Aus dem Auto heraus können Interessierte sich hier ihren Christbaum aussuchen, kaufen und gleich ins Auto laden lassen.

SchwäPo-Volontärin Jana Thiele war am Samstag zur Eröffnung des Drive-ins vor Ort. Das erste Schild informiert: „Bitte im Auto warten, bis Sie geholt werden.“ Dort sind auch die wichtigsten