PlanB kauft das BAG-Gebäude

Leerstand Im Juni ist die BAG Hohenlohe in Hüttlingen ausgezogen. Nun verkauft die VR-Bank Ostalb das Gebäude an die benachbarte Firma.

Hüttlingen

Die Entscheidung ist gefallen. Die VR-Bank Ostalb in Aalen wird das ehemalige BAG-Gebäude in der Hüttlinger Kocherstraße 17 an die benachbarte Firma PlanB verkaufen. Dies bestätigt Marita Hermann, Sprecherin der VR-Bank, der die Liegenschaft gehört.

Auch der Aufsichtsrat des Bankunternehmens habe diesem Verkauf zugestimmt, berichtet sie auf SchwäPo-Anfrage. Über den endgültigen Verkaufspreis werde noch verhandelt, in diesem Jahr werde es wohl nicht mehr zu einer Vertragsunterzeichnung kommen, so die VR-Bank-Sprecherin.

Marita Hermann berichtet weiter, dass aus Sicht der Bank eigentlich eine Vermietung beabsichtigt gewesen