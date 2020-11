Den Advent anders erleben

Religion Die in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammengeschlossenen Gemeinden in Aalen eröffneten den Advent gemeinsam in der Salvatorkirche.

Aalen

Es ist seit vielen Jahren gute ökumenische Tradition, dass die in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) zusammengeschlossenen Gemeinden in Aalen den Advent gemeinsam eröffnen. Und so zogen am Samstag Pastor Rainer Zimmerschitt, Pastoralreferent Wolfgang Fimpel und Pfarrer Bernhard Richter mit ihren Ökumenekerzen von verschiedenen Eingängen in die Salvatorkirche ein, trafen sich in der Mitte und entzündeten die Kerzen am Altar an der Osterkerze.

Pastoralreferent Wolfgang Fimpel zündete als Hausherr die erste Kerze am von Odilia Sproll gefertigten Adventskranz an. In seiner Predigt sprach Stadtkirchenpfarrer Richter von