Heidenheim stürzt den HSV

Der Simon Terodde des FC Heidenheim heißt Christian Kühlwetter. Der 24-Jährige, der zur neuen Saison aus Kaiserslautern an die Brenz gewechselt ist, besiegte am Sonntag in der Heidenheimer Voith-Arena den Hamburger SV im Alleingang und stieß den HSV von der Tabellenspitze. Die Heidenheimer lagen bereits 0:2 im Hintertreffen, als Kühlwetter viermal zuschlug. Drei Tore davon zählten. Eines wurde per Videobeweis wegen abseits zurückgenommen. Heidenheim gewann 3:2.

Der Unglücksrabe des Nachmittags war dabei Hamburgs Keeper Sven Ulreich. Der einstige VfB- und Bayern-Schlussmann bot Kühlwetter mit einem eklanten Patzer in der 90. Minute die