Konservativer „Brückenbauer“

Frank Nopper erobert für die CDU den Oberbürgermeister-Posten in Stuttgart zurück. Im Gemeinderat trifft er auf eine öko-soziale Mehrheit.

Wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale postete der Christdemokrat Frank Nopper (59) am Sonntag auf Facebook noch ein idyllisches Familienfoto. Es zeigt den Kandidaten umringt von seiner Frau und den beiden erwachsenen Söhnen, garniert mit dem Aufruf, ihm doch bitte die Stimme und damit die Zukunft Stuttgarts anzuvertrauen. Das Foto ist eine Art Dankeschön, die ganze Familie hatte Flyer verteilt, Noppers Kandidatur für den Oberbürgermeister-Posten der Landeshauptstadt nach Kräften unterstützt. Es war aber auch ein Bild, das gut zu Noppers Kampagne passte, die einen neuen Zusammenhalt in Stuttgart in Aussicht