Bergkapelle sagt Konzert ab

Freizeit Seit 125 Jahren gibt's die Tradition des Dreikönigskonzerts in Aalen. Das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg fällt es aus.

Aalen-Wasseralfingen. Die SHW Bergkapelle sagt das traditionelle Dreikönigskonzert ab. Das teilt Eugen Krämer mit. Man sieht dem Vorsitzenden der SHW Bergkapelle förmlich an, wie schwer er sich mit dieser Absage tut. „Seit über 125 Jahren gibt es die Tradition der Dreikönigskonzerte in Aalen. Es ist schon sehr schwer, dieses für uns so wichtige Konzert jetzt absagen zu müssen.“ Die Vereinsverantwortlichen sehen demnach keine andere Möglichkeit.

Alternativen geplant

„Geplant war sowieso schon ein anderer Konzertablauf wie bisher gewohnt“, sagt Krämer. Im großen Tutti hätte