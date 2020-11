Wo jetzt neuer Wohnraum entstehen kann

Infrastruktur Erschließung des Gebiets Krautgarten/Birkenmahd II in Ebnat ist fertig.

Aalen-Ebnat. Neun Monate nach Baubeginn ist das neue Wohngebiet Krautgarten/Birkenmahd II in Ebnat komplett erschlossen: Das Areal wird zur neuen Heimat für rund 150 Einwohner in 58 Einheiten.

Groß war der Aufwand bei der Baulandumlegung angesichts der vielen Parzellen, umso größer ist die Freude bei der Verwaltungsspitze und der Ortschaftsverwaltung in Ebnat, heißt es in einer Presseerklärung. Das Gebiet könne ab sofort bebaut werden. „Die stimmige und nun abgeschlossene Erschließung schafft dafür die Grundlage. Rund 150 Menschen werden in den kommenden Monaten hier Wohnraum finden“, sagte OB Thilo Rentschler beim Ortstermin