Corona-Zahlen: Warum der Ostalbkreis dunkelrot ist

Aalen. Am Montag meldeten sich besorgte SchwäPo-Leser in der Redaktion. Sie hatten offizielle Corona-Karten im Internet entdeckt, bei denen der Ostalbkreis dunkelrot hervorsticht. Die Sieben-Tages-Inzidenz klingt besorgniserregend hoch: 233. Auch das Robert Koch-Institut weist in seinen Karten diesen Wert für den Ostalbkreis aus.

Gleich vorweg: Ganz so schlimm ist es aktuell nicht. Der Ostalbkreis selbst meldet am Montag eine Inzidenz von 145. Doch was ist da los?

Bereits am Freitag berichtete Landrat Dr. Joachim Bläse von einem Fehler, der bei der Zahlenerfassung passiert sei. Demnach wurden vor zwei Wochen, als die Neuinfektionen in den