Wie Unternehmen durch die schwierigen Zeiten kommen

Unternehmertreff digital Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg informiert über mögliche Zuschüsse und Förderprogramme in Pandemie-Zeiten.

Schwäbisch Gmünd

Die Pandemie hat die Wirtschaft nach wie vor fest im Griff, und eine baldige Lockerung der Maßnahmen und Beschränkungen im Rahmen der Corona-Verordnung ist so schnell wohl nicht in Sicht: Das wurde beim von der regionalen Wirtschaftsförderung WiRO organisierten „Unternehmertreffs digital“ deutlich. Auch die Unternehmen in Ostwürttemberg sind schwer von den Auswirkungen betroffen und auf Förderung angewiesen. Einen umfassenden Überblick zu den verschiedenen Zuschüssen und Förderprogrammen auf Bundes- und Landesebene gab Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg.

„Das wirtschaftliche Umfeld bietet aktuell