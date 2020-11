Oberkochen

Das Jahr 2021 werde keine größeren Finanzierungsprobleme bringen, führte Bürgermeister Peter Traub in den Etat 2021 ein. So werde das voraussichtliche ordentliche Ergebnis, also der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen, circa 15,3 Millionen Euro betragen. Dies gebe Rückendeckung für ein riesiges Investitionspaket.

Allerdings wies Traub auch darauf hin, dass man 2022 auf der Grundlage aktueller Finanzdaten hier mit 3,4 Millionen Euro ins Minus rutschen werde. Deshalb müsse man sich schon jetzt Gedanken machen, wie dieses Delta geschlossen werden kann.

Allein im kommenden Jahr wird die Stadt insgesamt