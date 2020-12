November-Belebung fällt mau aus

Aalen

Der November ist traditionell ein Monat mit besonders niedriger Arbeitslosigkeit: Das beginnende Weihnachtsgeschäft lässt viele Branchen brummen, das Ausbildungsjahr ist in vollem Gange, das Wetter lässt noch Arbeiten im Freien zu. Selbst im Pandemie-Jahr 2020 ist die Arbeitslosenzahl in Ostwürttemberg im November leicht gesunken. Allerdings lange nicht so stark wie in den vergangenen Jahren.

10.166 Personen sind in Ostwürttemberg derzeit arbeitslos gemeldet – 312 weniger als im Oktober, aber 2291 mehr als im November 2019. Die Arbeitslosigkeit ist damit um rund ein Drittel gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 4,0 Prozent.