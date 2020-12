Nun wird's ernst: Plan für Rathaussanierung wird beraten

Aalen

Statt in vier Jahren soll das Aalener Rathaus jetzt über sieben Jahre grundlegend saniert werden, für rund 33 Millionen Euro. So sieht es die Sitzungsvorlage für den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats der Verwaltung vor. Er soll am 17. Dezember gefasst werden, vorberaten wird er am Donnerstag, 3. Dezember, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST).

Rathaus 1975 eröffnet

Ein Rückblick: Eröffnet wurde das Rathaus im September 1975 nach einer zweijährigen Bauzeit im Stil des damals üblichen „Brutalismus“ mit viel Beton und klarer Struktur. Nach 45