Meister Reineke in Ellwangen auf Tour

Ellwangen

Der Rotfuchs, der sich schon seit Tagen in der Ellwanger Innenstadt herumtrieb, ist wieder dort, wo er hingehört: im Wald. Einem Jäger gelang es am Samstag gemeinsam mit der Polizei, das Wildtier in Bahnhofsnähe einzufangen; anschließend brachte er es in seinen angestammten Lebensraum zurück. Zuvor hatte der Fuchs im Städtle wie auch in den sozialen Medien für viel Gesprächsstoff und so manche Spekulation gesorgt.

An einem gewöhnlichen Samstagmittag läuft der Mitarbeiterin dieser Zeitung eine Geschichte quasi im Garten zu: An der Terrassentür bewegt sich ein größeres rötliches Tier vorbei. Die fette Nachbarskatze auf der