Schüsse in Göppinger Wohnhaus

Polizei Ein 25-Jähriger hat am Montagabend in Göppingen ein Ehepaar mit einer Pistole und einem Messer bedroht.

Göppingen. Ein verwirrter 25-Jähriger hat am Montag Angst in einem Göppinger Wohnhaus verbreitet – er soll ein Ehepaar mit einer Pistole und einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der 25-Jährige unter einem Vorwand gegen 19 Uhr Zutritt in das Wohnhaus. Zu dieser Zeit habe der Mann bereits eine Pistole in der Hand gehalten. Als die Haustür geöffnet war, soll der 25-Jährige einen Schuss abgegeben haben. Er ging ins Obergeschoss, wo das Ehepaar wohnte. Hier habe er die Wohnungstür eingetreten und nochmals einen Schuss abgegeben.

Ein weiterer Hausbewohner war aufmerksam geworden und folgte dem 25-Jährigen