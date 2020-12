Maradona live gesehen

„Es gab keinen Besseren auf der Welt.“ Das steht für Jens-Peter Schuller fest. Der heutige Vorsitzende des Fußballbezirks Kocher/Rems kommt richtig ins Schwärmen, wenn er über Diego Maradona spricht. „Ich war während meiner Studentenzeit einmal an seinem Haus in Argentinien. Viele Menschen, viele Paparazzi. Ich habe es gespürt, was dieser Mann für sein Heimatland bedeutet“, sagt Schuller. „Er hat nicht nur gekickt wie ein Gott, er war ein Fußballgott.“ Gesehen beim Fußball spielen hat ihn Jens-Peter Schuller auch. 1989 beim Europcup-Finalrückspiel des VfB Stuttgart gegen den SSC Neapel war der Böbinger