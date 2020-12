Der erste Schnee bringt Chaos

Wintereinbruch Verkehrsbehinderungen und Unfälle gab es am Dienstag im Kreis. Wie Polizei, Bauhof und Bahn mit dem ersten Schnee umgehen.

Aalen

Just am 1. Dezember sind sie in diesem Jahr erstmals vom Himmel gefallen – die ersten Schneeflocken. Während sich vor allem Kinder über die weiße Landschaft freuten, machten dagegen Schnee und Eisglätte Autofahrerinnen und Autofahrern zu schaffen.

Bereits am frühen Morgen herrschte Chaos auf den Straßen – und auch auf den Schienen.

Gegen 3 Uhr morgens waren in Aalen und drumherum die ersten Streufahrzeuge unterwegs, sagt Georg Fürst, Leiter des städtischen Bauhofs, auf Anfrage. Zu diesem Zeitpunkt wurden vor allem die Hauptstraßen und auch die Busstreifen vom Schnee befreit. „Diese wurden dann auch ununterbrochen