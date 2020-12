Größter Adventskalender der Region

Advent Leise rieselt der Schnee, als am Dienstagabend das erste Türchen des Bopfinger Adventskalenders geöffnet wurde. Was sich dahinter verbirgt.

Bopfingen

In der Stadt unterm Ipf beginnen mit dem großen Adventskalender und dem lebendigen Adventskalender die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Stimmungsvoller konnte es nicht sein, als am Dienstagabend am großen Bopfinger Adventskalender das erste Türchen geöffnet wurde. Den Tag über hatte es geschneit und der Bopfinger Marktplatz war wie von einer weißen samtenen Hülle überzogen. Während der Eröffnung schneite es leicht weiter, sodass die Besucher ein sehr winterliches Flair erleben konnten.

Kulturreferentin Victoria Schrödersecker hatte es wieder geschafft, dieses Event unter schwierigen Bedingungen auf die Beine zu stellen.