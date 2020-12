Adventsandachten mitten in der Stadt

Glaube Innehalten und ankommen sind Ziele des Angebots in der Innenstadt.

Aalen. Die evangelische Kirchengemeinde Aalen lädt in dieser Adventszeit zu Andachten und Gottesdiensten ein unter dem Motto „Ankommen im Advent“.

Den Anfang machte Pfarrer Bernhard Richter am Dienstagabend vor dem Turm der Stadtkirche. Da nicht gesungen werden darf, spielten Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores unter Leitung von Wolfgang Böttiger adventliche Choräle.

„In einer Zeit, in der man eigentlich keinen Besuch empfangen sollte, erwarten die Christen einen anderen Besuch“, so Pfarrer Bernhard Richter in seinem kurzen Impuls. „Ein Besuch, der nicht nur auf eine Tasse Tee oder einen kurzen Plausch