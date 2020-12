Ellwanger Krippenlicht leuchtet Christen aller Konfessionen

Weihnachten Evangelische und katholische Kirchengemeinden wollen in einer Gemeinschaftsaktion alle Gläubigen um die Krippe versammeln.

Ellwangen

Wie sollen wir dieses Jahr Weihnachten feiern, wenn sich Menschen nicht versammeln sollen? Diese Frage treibt viele Christen um, ganze Familien und natürlich auch die Kirchengemeinden.

In Ellwangen haben sich Katholiken und Protestanten in ökumenischer Runde eine schöne Aktion ausgedacht, wie sich alle Christen verbunden fühlen können, auch wenn sie geschützt in ihren Häusern bleiben.

Im Pfarrhaus auf dem Schönenberg präsentierten Pater Martin Leitgöb, Pfarrerin Mirjam Schuster, Sonja Fuchs von der Kirchengemeinde St. Patrizius Eggenrot und Christoph Romer von St. Wolfgang und der Gesamtkirchengemeinde was am vierten Advent,