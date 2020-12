„Falsche Interpretation“

Bopfingen

In einer gemeinsamen Pressemitteilung weisen die Bopfinger Kreistagsmitglieder Dr. Carola Merk-Rudolph und Dr. Gunter Bühler nun die Kritik, die Aufhausens Ortsvorsteher Helmut Stuber vorgebracht hatte entschieden zurück.

Sie fassen den Sachverhalt in ihrem Schreiben so zusammen: Stuber hatte sich daran gestört, dass Merk-Rudolph in Ihrer Wortmeldung zur L 1060 in der jüngsten Kreistagssitzung zwar Pflaumloch und Trochtelfingen, nicht aber Aufhausen und Bopfingen erwähnt hatte. Zudem hatte er moniert, Bürgermeister Dr. Gunter Bühler habe nicht ausreichend auf die Wortmeldung der SPD Landtagskandidatin reagiert. Er wertete beides