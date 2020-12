Zustimmung für den Sozialetat 2021

Haushalt Die Kreisverwaltung stellt in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Soziales und des Jugendhilfeausschusses Eckpunkte vor. Für welche Posten mehr Geld eingeplant ist.

Aalen

Die Zahl ist beeindruckend. 283 Millionen Euro sind im Haushaltsplanentwurf 2021 des Landkreises für den Bereich Soziales veranschlagt. Über die Verteilung dieser Summe wurde bei der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit und des Jugendhilfeausschusses am Mittwochnachmittag im großen Sitzungssaal des Landratsamtes beraten. Tragfähige und von Mehrheiten getragene Kompromisse habe man bereits in den drei vergangenen Sitzungen anderer Ausschüsse gefunden, so Landrat Dr. Joachim Bläse eingangs. „Das macht Demokratie aus.“

Zu der gehört auch die Aussprache. Doch zunächst