Ulm: Todesfall nach Reichsbürger-Verdacht

Tragische Entwicklung im Fall des Reichsbürgerverdachts bei der Bundeswehr in Ulm: Der Hauptverdächtige, ein Beamter im Rang eines Regierungsdirektors, soll sich am Mittwoch in Krumbach mit einer Schusswaffe tödlich verletzt haben. Nach Informationen des SWR wurde er unweit seines Wohnortes tot aufgefunden. Das Verteidigungsministerium bestätigte am Abend den Suizidfall eines Mitarbeiters der Ulmer Behörde. Man habe die Nachricht „mit Betroffenheit“ aufgenommen, sagte ein Ministeriumssprecher der dpa.Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Militärische Abschirmdienstes (MAD) gegen mehrere Mitarbeiter