Spiel auf Kunstrasen soll Sicherheit bringen

Fußball, Testspiel Der VfR Aalen gastiert am Freitag um 13 Uhr beim SSV Ulm 1846. Zuschauer nicht erlaubt.

Fans gibt’s keine. Dafür aber hoffentlich wichtige Erkenntnisse für Trainer Roland Seitz vor dem nächsten Re-Start in der Fußball-Regionalliga. Der VfR Aalen absolviert an diesem Freitag ein Testspiel beim Ligakonkurrenten SSV Ulm 1846. Anpfiff auf dem Kunstrasen beim Donaustadion: 13 Uhr.

Die Begeisterung bei Roland Seitz über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor der Winterpause hält sich in Grenzen. Aber: „Wir nehmen es professionell“, sagt der VfR-Trainer. Und weil zu einer professionellen Vorbereitung auch ein Wettkampf gehört, treten die Aalener am Freitag zu einem Testspiel an. „Jeder