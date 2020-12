Auf Kaiser Rotbarts Spuren

Wäschenbeuren

Wer ganz nah dran ist, verliert leicht den Blick für das Besondere. So geht es vielen in der Region, wenn von den Kaiserbergen die Rede ist, von Rechberg, Stuifen und dem Hohenstaufen. Dass dort, zwischen Schwäbisch Gmünd, das Stammland der Staufer liegt: Man weiß es, ein bisschen. Aber, ja, ist halt so. Kein Kult wie beim „Kini“ in Bayern, zumindest nicht auf der Ostalb, ein bisschen vielleicht an der Rems. So richtig ins Marketing damit geht allenfalls die Stadt Schwäbisch Gmünd, immerhin die nachgewiesen älteste Stauferstadt.

Die Staufer: ein sagenumwobenes Geschlecht mittelalterlicher Herzöge, Könige und