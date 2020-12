Online-Angebot für Klimaschützerinnen und -schützer

Umwelt „Skills for Future“ will junge Menschen motivieren, sich zu engagieren.

Aalen. Klimaschutz geht auch in Corona-Zeiten: Vor Kurzem war der Auftakt des Projekts „Skills for Future“. Jugendliche und Kooperationspartner konnten mitbestimmen, welche Angebote in einer ersten Phase unter besonderen Corona-Bedingungen im Ostalbkreis und online im Netz umgesetzt werden.

Das ist geplant: Die Kooperationspartner Fridays for Future Ostalb, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die gemeinnützige Genossenschaft act for transformation, die Stadtjugendringe Schwäbisch Gmünd und Aalen, die Jugendkunstschule Schwäbisch Gmünd und das Theater der Stadt Aalen organisieren kostenlose Workshops für