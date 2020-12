Abrissbagger am Meisenberg

Wohnungsbau Die Gemeinde Abtsgmünd lässt zwei Wohnhäuser in der westlichen Ortsmitte abreißen und verspricht an der Stelle eine „zeitgemäße Neubebauung“.

Abtsgmünd

Jetzt ist es Tatsache: Die Gebäude Meisenberg 6 und 8 mitten in Abtsgmünd werden abgerissen.

Die beiden zusammengebauten Wohnhäuser am Meisenberg in der westlichen Ortsmitte wurden in den 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gebaut und in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder an- und umgebaut oder um eine Betongarage ergänzt. Die Gemeinde Abtsgmünd hat das erste Gebäude im Jahr 2017 und das zweite Gebäude 2019 mit einem bestehenden Mietvertrag erworben. Dieser Mietvertrag sei im Laufe dieses Jahres ausgelaufen. Für die beiden Wohnhäuser wären tief greifende Sanierungsarbeiten notwendig geworden, um einigermaßen