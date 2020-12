Mit Kreativität durch den Advent

Mutlangen

Die Pandemie wird es nicht schaffen, dass Weihnachten abgesagt wird. Geschweige denn, dass sich die Menschen eine schöne Adventszeit machen. Dass man trotz umfangreicher Auflagen wie Kontaktbeschränkung, Mund-Nasen-Schutz und Co dennoch weihnachtliches Flair und Attraktionen zaubern kann, beweist sich derzeit in Mutlangen.

Schweren Herzens musste zwar die Lebendige Krippe abgesagt werden. „Trotzdem wollen wir auf dem Lammplatz etwas bieten, das sich mit den Auflagen verträgt“, kündigt Bürgermeisterin Stephanie Eßwein an. Kreative Ideen waren in den vergangenen Wochen also gefragt. Manches Hirn hat da geraucht.

Was