Abschied von der Tiersteinschule naht

Schulentwicklung Der letzte Schuljahrgang vor dem Umzug der Grundschule unterm Tierstein an die Dreißentalschule. Warum gute Erinnerungen zurückbleiben.

Oberkochen

Ein Schlussakkord für den Grundschulunterricht am Tierstein: Nach 55 Jahren wird der Unterricht an der Tiersteinschule enden, im September 2021 werden die Schülerinnen und Schüler an die Dreißentalschule umziehen.

2017 war vom Gemeinderat die Fusion mit der Dreißentalschule beschlossen worden – obwohl zuvor gerade in der Elternschaft heftig um den selbstständigen Erhalt der Tiersteinschule gekämpft worden war. Beim 50-jährigen Bestehen hatte die damalige Elternbeiratsvorsitzende Agathe Barth in ihrem Grußwort noch gesagt: „Die Tiersteinschule hat Charme und Wärme und ich hoffe, dass meine Kindeskinder noch hier