Rathaussanierung gebremst

Aalen

Grundsätzlich befürworten alle Fraktionen im Gemeinderat eine Sanierung und Modernisierung des Aalener Rathauses, Baujahr 1975. Das zeigte sich am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST). Die Rathaussanierung soll in den kommenden zehn Jahren auf Vorschlag der Verwaltung in acht Abschnitten erfolgen und rund 33 Millionen Euro kosten.

Allerdings stimmten die Mitglieder des AUST nach eineinhalb Stunden Diskussion sogar einem geänderten Beschlussantrag des OBs als Empfehlung für den Gemeinderat nicht zu. Aus welchen Gründen?

Unterschiedliche Ansichten zwischen Verwaltung und Fraktionen