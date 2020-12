Basteln, kaufen und damit Gutes tun

Aalen. Weihnachtsmärkte und Adventsbasare, wie man sie kennt und schätzt, fallen in diesem Jahr den Corona-Beschränkungen zum Opfer. Viele Menschen vermissen solche Gelegenheiten, um weihnachtlichen Schmuck zu kaufen und damit in Haus und Wohnung heimelige Atmosphäre zu schaffen. Petra Pachner vom Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ und Vanessa Vanini, Referentin Nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Aalen, haben gemeinsam mit Studenten der Hochschule deshalb eine alternative Idee für einen Weihnachtsmarkt entwickelt, der einem guten Zweck dienen soll.

Der Appell: Wer gerne kreativ tätig ist, darf sich hier austoben.