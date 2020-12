Wort zum Sonntag

Nikolaus: ein Paradebeispiel

Aalen. Darf der alte Herr dieses Jahr auf Gabentour gehen und wenn ja: Gilt sein Rauschebart als Mund-Nasen-Schutz oder muss er eine Maske aufsetzen? Reicht eine Bischofsstablänge Abstand? Benötigt der aus Myra stammende Mann einen negativen Covid-19-Test oder hat er die Quarantänezeit eingehalten? Alle diese Fragen sind ungeklärt. Daher soll Nikolaus dieses Jahr ausfallen. Dabei scheint mir gerade in Zeiten der Pandemie die Botschaft des heiligen Nikolaus besonders wichtig: „Steh den Benachteiligten bei, sei solidarisch mit allen in Not, schütze das Leben, lass Nächstenliebe konkret werden, bleibe in