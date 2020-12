Sternsinger auf Bestellung

Aalen

Mit Weihrauch und Liedern ziehen die Heiligen Drei Könige, Anfang Januar von Haus zu Haus. Jeder kann jährlich an der Aktion teilnehmen, „egal welchem Glaube, Geschlecht oder welcher Konfession“ er angehöre, sagt Martin Kronberger, Jugendreferent der katholischen Gesamtkirchengemeinde Aalen. Doch 2021 wird genau dieser Tag nicht wie gewohnt stattfinden. Grund dafür: die Corona-Pandemie.

Kein Grund aber für Kronberger, auf diesen Brauch zu verzichten. „Wir planen so, als fände die Sternsingeraktion statt“, sagt er. Das bedeutet, dass die Aktion bereits an Schulen, in den kirchlichen Gemeindeblättern und in