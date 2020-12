Schlechte Karten für Amigos-Fans

Aalen

Für viele hätte es der Konzerthöhepunkt des Jahres 2020 sein sollen. Der Nachmittag mit den Amigos in der Stadthalle Aalen im März dieses Jahres. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde das Konzert zunächst verschoben auf diesen November. Und nun auf den 24. Oktober 2021. Nicht unüblich. Viele der doch eher älteren Kartenkäufer wollen so lange aber nicht warten und fordern nun ihr Geld zurück – auch bei der Tourist Information in Aalen. „Wir haben sehr viele Kunden, die nun fragen wie es aussieht und wir wollen natürlich behilflich sein und tun alles, was in unserer Macht steht“, sagt Stadtsprecherin Karin Haisch.