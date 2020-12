Konditor lüftet sein Plätzchengeheimnis für die gute Tat

Aalen

In der Weihnachtsbäckerei (...) macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei“ – nein, diese Zeile aus Rolf Zuckowskis Lied passt ganz und gar nicht zu dem, was sich in Harry Ulrichs Backstube abspielt. Jeder Handgriff sitzt bei dem Aalener Konditormeister. Das erkennen Naschkatzen spätestens, wenn sie einen Blick in die Auslage der Konditorei Ammann am Marktplatz werfen. Makronen, Nussplätzle, Springerle und, und, und reihen sich dort aneinander. Das duftet!

1000 Stück weihnachtliche Leckereien macht Ulrich in diesen Zeiten pro Tag. Geheim wie ein Zauberer seine Tricks, hält der Weihnachtsbäcker seine Rezepte nicht.