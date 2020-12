Wo im Kreis Heidenheim geimpft wird

Heidenheim. Die Entscheidung über die Standorte der Kreisimpfzentren (KIZ) ist gefallen: Für den Landkreis Heidenheim wird ab 15. Januar 2021 das Congress Centrum Heidenheim (CCH) als KIZ dienen. Nachdem das Landratsamt Heidenheim Ende vergangener Woche dem Ministerium für Soziales und Integration das CCH als mögliche Liegenschaft für das KIZ im Landkreis Heidenheim vorgeschlagen hat, hat das Land die Freigabe erteilt. Das teilt das Landratsmt Heidenheim mit.

Start am 15. Januar: Das KIZ ist aktuell bis Juni 2021 eingeplant. Die Landkreisverwaltung Heidenheim will nun alles für einen Start am 15. Januar vorbereiten. Die Impfzeiten sind