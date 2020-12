Hochkarätiger Wettbewerb an der Orgel

EKM Jetzt anmelden für den 17. Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Schwäbisch Gmünd.

Im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd findet am 31. Juli und 1. August 2021 der 17. Internationale Wettbewerb für Orgelimprovisation statt.

Der Wettbewerb für Orgelimprovisation lädt junge Organistinnen und Organisten aus ganz Europa ein: Im zweijährigen Turnus wetteifern sie um den begehrten Hubert-Beck-Preis, den das Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd seit 2013 in memoriam an den verstorbenen Initiator und langjährigen Mentor des Wettbewerbs KMD Hubert Beck verleiht. Dotiert sind die Preise wie folgt: 1. Preis: 3000 Euro, 2. Preis: 2000 Euro und 3. Preis: 1000 Euro. Ein Publikumspreis in