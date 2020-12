Wenn der Nikolaus durch die Lauchheimer Straßen zieht

Tradition Wie die Stadt am zweiten Adventssonntag anstelle des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr Geschenke zu den Kindern bringt.

Lauchheim

Nicht wie alle Jahre wieder auf dem Marktplatz, sondern in den Straßen von Lauchheim, Hülen und Röttingen war am zweiten Adventssonntag der Nikolaus unterwegs. Aufgrund der aktuellen Vorzeichen stand der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Lauchheimer Innenstadt unter keinem guten Stern. Das erhoffte Wunder blieb aus und so gab es kein romantisches Hüttendorf mit Lichterglanz rund um das historische Rathaus.

Dafür aber hat der Gewerbe- und Handelsverein zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Kinder- und Familienzentrum Kolibiri eine Aktion für Kinder vorbereitet. „Es war mir sehr wichtig und in dieser Zeit ein besonderes