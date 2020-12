Badespaß bei 3,4 Grad Wassertemperatur

Freizeit Extremschwimmer Bruno Dobelmann schwamm am Wochenende bei 3,4 Grad Wassertemperatur im Plüderhäuser See – aus Spaß und für die Forschung.

Plüderhausen

Auf dem Steg liegt ein digitales Thermometer. „3,4 Grad, Bruno“, liest Rolf Weller ab und schmunzelt: „Hast du einen Tauchsieder dabei?“ Bruno Dobelmann steht am Ufer, in knielanger Badehose, Badekappe und Schwimmbrille. An seinem Fuß ist eine orangefarbene Boje befestigt. „Das kostet mich schon Überwindung“, gibt der 61-Jährige zu. Spricht’s und marschiert ins Wasser, bis zum Hals. „Ist das kalt, brutal“, schimpft er, dreht sich vom Ufer weg und beginnt, kraulend hinauszuschwimmen.

Bruno Dobelmann ist Rekordhalter im Extremschwimmen und leidenschaftlicher